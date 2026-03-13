Referendum 2026 | seggi spostati navette e orari per votare

Per il referendum costituzionale del 2026, i seggi saranno spostati e saranno predisposte navette per facilitare l’accesso ai votanti. Le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 22 marzo e si chiuderanno alle 15 di lunedì 23 marzo. Sono stati organizzati orari e servizi specifici per garantire la partecipazione degli elettori in questa consultazione.

Il voto per il referendum costituzionale si svolgerà domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026, con seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e fino alle 15 di lunedì. La cittadinanza è invitata a verificare la propria tessera elettorale e a recarsi agli uffici specifici per ottenere documenti o trasporti speciali. L'Ufficio Elettorale in corso Vittorio Emanuele II sarà accessibile senza prenotazione anche venerdì 20 e sabato 21 marzo, offrendo un servizio di supporto logistico fondamentale deve r . 🔗 Leggi su Ameve.eu

