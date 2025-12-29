Stretta anti-evasione per bar e negozi | dal 1° gennaio il Fisco incrocia Pos e scontrini e rischiano grosso se qualcosa non combacia

A partire dal 1° gennaio 2026, il sistema di controllo fiscale per bar e negozi si rafforza. L’Agenzia delle Entrate potrà incrociare in tempo reale i dati dei pagamenti con quelli degli scontrini emessi, riducendo le possibilità di evasione. Questa stretta mira a garantire maggiore trasparenza e ad assicurare il rispetto delle norme fiscali, rafforzando il rapporto tra fisco e attività commerciali.

Dal 1° gennaio 2026, il rapporto tra commercianti e Fisco cambia radicalmente. La tregua per chi sperava di “dimenticare” qualche scontrino finisce ufficialmente: l’Agenzia delle Entrate avrà il potere di incrociare in tempo reale i dati dei pagamenti elettronici ricevuti tramite Pos con i corrispettivi registrati in cassa. L’obiettivo è creare una rete di controllo digitale che non lasci spazio a discrepanze tra quanto effettivamente incassato elettronicamente e quanto dichiarato allo Stato. Non serviranno cavi o collegamenti fisici tra il lettore di carte e il registratore di cassa. La comunicazione avverrà “nuvola su nuvola”: ogni esercente dovrà associare la matricola del proprio registratore telematico ai codici identificativi dei propri Pos attraverso un’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Cultweb.it

