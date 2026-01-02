Nuovo lungomare di Napoli il cantiere si allarga a via Partenope dal 12 gennaio | lavori per 5 mesi
A partire dal 12 gennaio, i lavori di riqualificazione del lungomare di Napoli si estenderanno anche in via Partenope, con una durata prevista di circa cinque mesi. Il cantiere coinvolgerà diverse fasi operative, con l’obiettivo di migliorare l’area e garantire un più efficiente utilizzo dello spazio pubblico. L’intervento si inserisce in un progetto di riqualificazione volto a valorizzare il contesto urbano e naturale della zona.
Si allarga il cantiere del Lungomare di Napoli: dal 12 gennaio si estende in via Partenope. Ci saranno varie fasi. Contemporaneamente, si lavorerà anche in via Nazario Sauro. Il piano viabilità fino a maggio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
