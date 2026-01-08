Sgominata banda di ladri da Parma colpi in tutto il Nord | sei arresti tra Germania Svizzera e Ungheria

Nei giorni recenti, i carabinieri di Parma hanno eseguito le ultime misure cautelari del 2023, smantellando una banda di ladri attiva nel Nord Italia e oltre, con arresti tra Germania, Svizzera e Ungheria. L’indagine ha ricostruito un sodalizio criminoso coinvolto in diversi furti, evidenziando l’efficacia delle attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale.

