Sgominata banda di ladri da Parma colpi in tutto il Nord | sei arresti tra Germania Svizzera e Ungheria
Nei giorni recenti, i carabinieri di Parma hanno eseguito le ultime misure cautelari del 2023, smantellando una banda di ladri attiva nel Nord Italia e oltre, con arresti tra Germania, Svizzera e Ungheria. L’indagine ha ricostruito un sodalizio criminoso coinvolto in diversi furti, evidenziando l’efficacia delle attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale.
Nei giorni scorsi i carabinieri di Parma hanno dato esecuzione all’ultima delle misure cautelari emesse nel 2023 dal Gip di Parma su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di alcuni soggetti, gravemente indiziati della partecipazione a un sodalizio criminoso, finalizzato a furti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
