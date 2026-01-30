Assalti ai bancomat | la banda sgominata in Puglia aveva fatto sopralluoghi anche nel Frusinate

Da frosinonetoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La banda di ladri specializzati in assalti ai bancomat, che aveva già colpito tra Puglia, Campania e Marche, aveva fatto anche sopralluoghi nel Frusinate. Gli agenti hanno sgominato il gruppo, che si preparava a colpire ancora. La scoperta dimostra che i malviventi puntavano anche sul Lazio, e ora le forze dell’ordine sono al lavoro per tutelare il territorio.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati esplosivi e una pistola clandestina, strumenti che avrebbero potuto essere utilizzati per nuovi assalti Una banda specializzata in assalti a bancomat, attiva tra Puglia, Campania e Marche, aveva esteso i suoi sopralluoghi anche nella provincia di Frosinone, segnalando così un possibile interesse verso il territorio laziale. È quanto riferito dagli inquirenti nel corso di una conferenza stampa che si è svolta questa mattina in procura a Foggia. I malviventi sono stati arrestati dai Carabinieri del capoluogo di provincia pugliese dopo mesi di indagini e controlli mirati che hanno permesso di interrompere diversi colpi già pianificati.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Assalti Bancomat

Ieri in Campania: assalti ai bancomat, sgominata banda

Assalti ai bancomat in Irpinia: sgominata banda, quattro arresti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Assalti Bancomat

Argomenti discussi: Furti con esplosivo e bancomat distrutti: fermata la gang di 20enni con base a Borgo Mezzanone - FoggiaToday; Assalti ai bancomat con esplosivo, sgominata banda: 8 arresti a Foggia, 5 a Cerignola; Assalti ai bancomat nel Foggiano, sgominata una banda di 20enni; Assalti ai bancomat, cinque fermati: smantellata la banda della marmotta che ha messo in ginocchio la provincia.

Assalti ai bancomat con l'esplosivo e la «tecnica della marmotta»: 5 arresti, la banda agiva in tutta Italia VIDEOUn’organizzazione criminale, con base logistica in provincia di Foggia (tra i comuni di Cerignola, Orta Nova e Carapelle) ma che agiva su tutto il territorio nazionale, ... leggo.it

assalti ai bancomat laAssalti ai bancomat, un molisano nella banda presa nel FoggianoCinque fermati: sono giovanissimi tra i 20 e i 26 anni. Uno dei 13 finiti sotto indagine risiede in provincia di Campobasso. Attività preventiva anche in Molise permette di sventare altri colpi ... rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.