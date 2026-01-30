Assalti ai bancomat | la banda sgominata in Puglia aveva fatto sopralluoghi anche nel Frusinate

La banda di ladri specializzati in assalti ai bancomat, che aveva già colpito tra Puglia, Campania e Marche, aveva fatto anche sopralluoghi nel Frusinate. Gli agenti hanno sgominato il gruppo, che si preparava a colpire ancora. La scoperta dimostra che i malviventi puntavano anche sul Lazio, e ora le forze dell’ordine sono al lavoro per tutelare il territorio.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati esplosivi e una pistola clandestina, strumenti che avrebbero potuto essere utilizzati per nuovi assalti Una banda specializzata in assalti a bancomat, attiva tra Puglia, Campania e Marche, aveva esteso i suoi sopralluoghi anche nella provincia di Frosinone, segnalando così un possibile interesse verso il territorio laziale. È quanto riferito dagli inquirenti nel corso di una conferenza stampa che si è svolta questa mattina in procura a Foggia. I malviventi sono stati arrestati dai Carabinieri del capoluogo di provincia pugliese dopo mesi di indagini e controlli mirati che hanno permesso di interrompere diversi colpi già pianificati.

