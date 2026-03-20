Banca di Pesaro dati positivi | Numeri che danno sicurezza

La Banca di Pesaro Credito Cooperativo ha annunciato i risultati del bilancio 2025, che mostrano dati positivi e numeri che danno sicurezza. La relazione finanziaria, appena approvata, evidenzia un aumento degli utili e una crescita degli attivi rispetto all’anno precedente. La banca ha anche comunicato un miglioramento della qualità dei crediti e un rafforzamento della posizione patrimoniale.

Per la Banca di Pesaro Credito Cooperativo i risultati del bilancio 2025 recentemente approvati costituiscono il viatico migliore per creare e mantenere l’atmosfera di piena soddisfazione che circonda e accompagna tutta la serie di iniziative programmate per celebrare questo 2026 in corso, 120° anno di vita dell’istituto. Tutti gli indicatori sono preceduti da un più, segnale certo di una " crescita costante e positiva che stiamo vivendo e di un periodo di continua espansione", come commenta il presidente Massimo Tonucci. Spiccano i 7,87 milioni di utile netto dell’esercizio scorso che confermano l’elevata capacità reddituale e i 90,6 milioni di patrimonio netto che, con una crescita del 9%, continua a rafforzare la capacità di sostenere lo sviluppo futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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