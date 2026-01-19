Roma | Marinone Pd su sicurezza stradale dati positivi e incoraggianti

Roma, 2023 – Marinone (Pd) commenta i dati sulla sicurezza stradale, evidenziando risultati positivi e incoraggianti. Le misure adottate dalla città stanno contribuendo a migliorare le condizioni delle strade e la sicurezza degli utenti, dimostrando l’efficacia delle politiche implementate. È importante continuare su questa strada per garantire ambienti più sicuri e ridurre gli incidenti stradali nel territorio capitolino.

Le politiche che "abbiamo messo in campo per migliorare la sicurezza stradale stanno producendo risultati concreti e incoraggianti. L'installazione dei dispositivi di controllo della velocità, insieme all'introduzione degli attraversamenti pedonali rialzati, dei dossi e della Zona 30, sta contribuendo in modo significativo alla riduzione degli incidenti e alla maggiore tutela di pedoni e utenti della strada". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione capitolina Bilancio, Lorenzo Marinone del Pd. "Questi dati positivi sono emersi oggi durante la Commissione capitolina Bilancio, nel corso dell'audizione del Comando della Polizia Locale.

