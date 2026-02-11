Il falso dipendente comunale che telefona a casa e chiede i dati di bollette e banca

Un uomo si è fatto passare per un dipendente comunale e ha chiamato alcune case, chiedendo dati di bollette e banca. Si tratta di un tentativo di truffa, in cui il falsario si spaccia per un dipendente del Comune per ottenere informazioni sensibili. Le vittime, spesso ignare, rischiano di finire nel mirino di chi vuole spillare soldi o gioielli. La polizia invita a fare attenzione e a verificare sempre l’identità di chi telefona con richieste di dati personali.

Ormai se le inventano tutte per imbrogliare e spillare soldi e gioielli ai malcapitati. Si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine, per volontari di note associazioni di volontariato. E a Concorezzo anche per falsi dipendenti comunali.Il messaggio del sindaco Tanto che il sindaco, Mauro.🔗 Leggi su Monzatoday.it

