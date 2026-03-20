Il mondo dei balestrieri piange la perdita di Giampiero Bicchielli, un tiratore originario di Gubbio. La sua città lo ricorda come un appassionato di questa arte antica, mentre a Sansepolcro era stato nominato balestriere onorario. La sua scomparsa rappresenta un momento di lutto per le comunità che condividevano questa tradizione. Bicchielli lascia un segno indelebile nel patrimonio dei balestrieri.

Tiratore di Gubbio, la sua città, ma allo stesso tempo anche balestriere onorario di Sansepolcro. Il secolare Palio fra le due città è in lutto per la perdita del "re" in assoluto degli ultimi decenni: Giampiero Bicchielli, colui che fra i balestrieri in attività (lo è stato fino all’ultima edizione dello scorso settembre) vanta il maggior numero di vittorie, ben sette. Aveva 85 anni e una malattia se lo è portato via in breve tempo. Maestro d’armi per lungo tempo e autentica "istituzione" del sodalizio armigero umbro, aveva saputo conquistarsi la stima e l’affetto degli amici del Borgo grazie anche a quel sorriso sincero che spuntava sotto i suoi baffi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Balestrieri in lutto. Addio al tiratore. Giampiero Bicchielli

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