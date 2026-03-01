Addio a Giampiero Maggi Fu assessore con Giovanelli Figura di spicco della nautica

Se n’è andato Giampiero Maggi, figura di rilievo nella nautica pesarese e membro della prima giunta guidata da Oriano Giovanelli. È stato assessore e ha contribuito a definire il settore nautico locale, diventando un punto di riferimento per molti. La sua presenza si è fatta sentire sia nel mondo della nautica che nella società civile, lasciando un’impronta significativa.

Se n' è andato uno degli uomini che ha fatto la storia della nautica pesarese ed anche un esponente della società civile che si era avventurato in politica nella prima giunta guidata da Oriano Giovanelli. S'è spento Giampiero Maggi che fu assessore al Bilancio del comune di Pesaro, dal '93 al '95. Nonostante il breve periodo da politico è stato uno dei componenti di giunta che si è maggiormente speso per la realizzazione del nuovo palasport dello sport alla Torraccia. Giampiero Maggi veniva dalla società civile ed ha sempre ricoperto ruoli importanti all'interno del mondo della nautica perché era il braccio destro di Mochi Zamperoli il fondatore della Mochi Craft.