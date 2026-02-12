Addio all’imprenditore Giampiero Maiocchi

È morto Giampiero Maiocchi, l’imprenditore comasco che aveva 96 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo economico lariano e anche in quello sociale. Maiocchi era una figura conosciuta e rispettata, e ora la sua famiglia e la comunità piangono la perdita di un uomo che ha fatto molto per il territorio.

Lo storico imprenditore comasco Giampiero Maiocchi, è scomparso all’età di 96 anni, lasciandosi alle spalle un grande vuoto nello scenario economico lariano, ma anche e nel mondo sociale. Nato nel 1930, è stato per quasi tutta la vita, a partire dal 1955, alla guida della impresa Nessi&Majocchi, fondata dal padre Angelo e da Venanzio Nessi nel 1926. La storia dell’azienda, che non ha eguali quanto a livelli di professionalità raggiunti non solo a livello territoriale ma molto oltre, elenca la realizzazione di opere come il Monumento ai Caduti di Como, su progetto dell’architetto razionalista Giuseppe Terragni, oppure, in anni più recenti, il Centro Espositivo di Villa Erba a Cernobbio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio all’imprenditore . Giampiero Maiocchi Approfondimenti su Giampiero Maiocchi Addio a Giampiero Garattoni. Era il decano dei tipografi È scomparso Giampiero Garattoni, riconosciuto come il decano dei tipografi italiani. Maiocchi (Bracco): "Gemello digitale cambierà prestazione clinica" Il gemello digitale umano rappresenta una svolta innovativa nel settore sanitario, promettendo di rivoluzionare le modalità di diagnosi e cura. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Giampiero Maiocchi Argomenti discussi: Addio all’imprenditore . Giampiero Maiocchi; Como piange un capitano d’industria: addio all’imprenditore edile Giampiero Maiocchi; Como piange uno degli imprenditori più conosciuti e stimati: addio a Giampiero Maiocchi, un impero iniziato dal padre; Addio a Giampiero Maiocchi: 95 anni tra la città e l’azienda di famiglia. Addio all’imprenditore . Giampiero MaiocchiLo storico imprenditore comasco Giampiero Maiocchi, è scomparso all’età di 96 anni, lasciandosi alle spalle un grande vuoto nello ... ilgiorno.it Como piange uno degli imprenditori più conosciuti e stimati: addio a Giampiero Maiocchi, un impero iniziato dal padreEra del 1930, ha ricoperto numerosi ruoli di spicco: per anni alla guida della Camera di Commercio. Venerdì mattina, al Crocifisso, il suo funerale ... ciaocomo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.