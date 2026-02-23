Juventus emergenza portiere | si seguono Daffara a Carnesecchi

La Juventus cerca un nuovo portiere dopo l’errore di Di Gregorio durante l’ultima partita. La società valuta diversi profili, tra cui Carnesecchi, che ha già attirato l'attenzione con alcune prestazioni promettenti in stagione. Nel frattempo, Daffara viene seguito come possibile alternativa. La scelta del portiere diventa prioritaria per rinforzare la linea difensiva e migliorare le prestazioni della squadra. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Dopo l’ennesimo errore di Di Gregorio, ormai non è un segreto che la Juventus abbia cominciato a guardare il mercato dei portieri: Carnesecchi è il primo nome sulla lista dei desideri. Si seguono con interesse anche le piste Vicario e Restes. Carnesecchi e Vicario i nomi principali La Juventus L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus, Carnesecchi nel mirino per il ruolo di portiere: l'Atalanta fissa la sua valutazioneLa Juventus sta valutando l'acquisto di Carnesecchi dall'Atalanta, dopo che la società nerazzurra ha dichiarato che il portiere vale almeno 25 milioni di euro.

Crisi Juve, emergenza in attacco: tre esperti a confrontoIl day after della sconfitta della Juventus contro il Como fa parlare di sé. E il ko per 2-0 allo Stadium fa emergere diversi problemi della squadra, soprattutto considerando i 15 gol ... tuttojuve.com

Emergenza difesa, le soluzioni di SpallettiEmergenza difesa: le soluzioni di Spalletti Contro il Como, oltre a Kalulu, mancheranno anche Bremer e Victor Holm, entrambi ai box per problemi muscolari. tuttojuve.com

(Cds) "Emergenza continua per la Juventus: in coppa ai sicuri assenti Cambiaso e Cabal si aggiungono i dubbi su Bremer e Yildiz" https://ow.ly/ISZG50YjBnU - facebook.com facebook

