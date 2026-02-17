La fuga dalle botteghe in Brianza In un anno perse 700 aziende E manca il ricambio generazionale

Nel 2023, in Brianza, sono scomparse circa 700 botteghe artigiane, un calo causato dalla difficoltà di trovare giovani pronti a prendere il posto dei vecchi artigiani. Molti di questi imprenditori sono over 50 e non ci sono abbastanza giovani italiani disposti a entrare nel settore. Anche se arrivano nuove imprese dalla Cina e dal Maghreb, queste non riescono a invertire la tendenza negativa. La mancanza di ricambio generazionale continua a indebolire il tessuto commerciale locale.

Calano gli artigiani in Brianza. E sono sempre più anziani. Arrivano nuovi imprenditori dalla Cina e dal Maghreb, ma neanche loro bastano a compensare il saldo negativo del 2025. Secondo i dati della Camera di Commercio, rielaborati da Unione Artigiani, in provincia di Monza e Brianza le imprese scendono globalmente da 21.556 a 20.877: in percentuale è un calo del 3,2%, più pesante rispetto al -2,75% di Milano e provincia. Un terzo delle aziende è straniero, 2.853 quelle a guida femminile. In Brianza, nel 2025, sono 672 i nuovi imprenditori under 35, poco più di un terzo rispetto ai 1.876 nuovi artigiani nel Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La fuga dalle botteghe in Brianza. In un anno perse 700 aziende. E manca il ricambio generazionale Imprese, manca il ricambio generazionale In molte imprese di Arezzo si osserva una carenza di ricambio generazionale, piuttosto che di aziende stesse. Dipendenti privati, il ricambio generazionale è ancora lontano La provincia di Pistoia fatica ad attrarre giovani nel settore privato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La fuga dalle botteghe in Brianza. In un anno perse 700 aziende. E manca il ricambio generazionale; Torre del Greco, Mac³: fuga dalla gestione, il bando va ancora deserto; Fuga romantica in Sicilia? Ecco le 5 mete da non perdere a San Valentino. Uil Fpl Lario e Brianza: “La fuga degli infermieri verso Sud manda in affanno la sanità lombarda”: “La Regione Calabria assume 349 infermieri. Seguirà una graduatoria lunghissima, valida per i prossimi tre anni. Nei nostri territori, piaccia o no, assisteremo all’ - facebook.com facebook