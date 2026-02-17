La fuga dalle botteghe in Brianza In un anno perse 700 aziende E manca il ricambio generazionale
Nel 2023, in Brianza, sono scomparse circa 700 botteghe artigiane, un calo causato dalla difficoltà di trovare giovani pronti a prendere il posto dei vecchi artigiani. Molti di questi imprenditori sono over 50 e non ci sono abbastanza giovani italiani disposti a entrare nel settore. Anche se arrivano nuove imprese dalla Cina e dal Maghreb, queste non riescono a invertire la tendenza negativa. La mancanza di ricambio generazionale continua a indebolire il tessuto commerciale locale.
Calano gli artigiani in Brianza. E sono sempre più anziani. Arrivano nuovi imprenditori dalla Cina e dal Maghreb, ma neanche loro bastano a compensare il saldo negativo del 2025. Secondo i dati della Camera di Commercio, rielaborati da Unione Artigiani, in provincia di Monza e Brianza le imprese scendono globalmente da 21.556 a 20.877: in percentuale è un calo del 3,2%, più pesante rispetto al -2,75% di Milano e provincia. Un terzo delle aziende è straniero, 2.853 quelle a guida femminile. In Brianza, nel 2025, sono 672 i nuovi imprenditori under 35, poco più di un terzo rispetto ai 1.876 nuovi artigiani nel Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Imprese, manca il ricambio generazionale
In molte imprese di Arezzo si osserva una carenza di ricambio generazionale, piuttosto che di aziende stesse.
Dipendenti privati, il ricambio generazionale è ancora lontano
La provincia di Pistoia fatica ad attrarre giovani nel settore privato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La fuga dalle botteghe in Brianza. In un anno perse 700 aziende. E manca il ricambio generazionale; Torre del Greco, Mac³: fuga dalla gestione, il bando va ancora deserto; Fuga romantica in Sicilia? Ecco le 5 mete da non perdere a San Valentino.
Uil Fpl Lario e Brianza: “La fuga degli infermieri verso Sud manda in affanno la sanità lombarda”: “La Regione Calabria assume 349 infermieri. Seguirà una graduatoria lunghissima, valida per i prossimi tre anni. Nei nostri territori, piaccia o no, assisteremo all’ - facebook.com facebook