Treni passeggeri in Cina nel 2025 hanno fatto 4,5 mld di viaggi

Nel 2025, le ferrovie cinesi hanno registrato circa 4,59 miliardi di viaggi di passeggeri, evidenziando un sistema di trasporto ferroviario in continua crescita e aggiornamento. Questi dati ufficiali riflettono l'importanza del settore ferroviario nel panorama dei trasporti in Cina, con un volume di traffico che sottolinea l’efficienza e l’espansione della rete ferroviaria nel paese.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Nel 2025 le ferrovie cinesi hanno gestito quasi 4,59 miliardi di viaggi di passeggeri, sostenute da un sistema di trasporto ferroviario in costante espansione e ammodernamento, secondo dati ufficiali. In base a quanto emerso da una conferenza nazionale sul lavoro ferroviario tenutasi giovedì, il dato segna un aumento del 6,4% su base annua, mentre il volume del trasporto di merci ha superato i 5,27 miliardi di tonnellate nel 2025, con una crescita del 2% rispetto all'anno precedente. Intervenendo all'incontro, Song Xiude, a capo dell'Amministrazione nazionale delle ferrovie, ha osservato che la lunghezza complessiva delle ferrovie operative in Cina ha raggiunto i 165. 🔗 Leggi su Iltempo.it

