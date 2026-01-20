A quasi tre settimane dal tragico incendio che ha colpito il locale Le Constellation a Crans-Montana, provocando 40 vittime e numerosi feriti, si approfondiscono le cause e le responsabilità dell’accaduto. Un’avvocata di parte civile ha recentemente denunciato che i Moretti avrebbero contattato società di aviazione privata, aggiungendo dettagli importanti alle indagini in corso. Le ricerche continuano per chiarire le dinamiche di questa tragedia.

A quasi tre settimane dal devastante incendio che ha distrutto il locale Le Constellation a Crans-Montana, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite, sono i giornalisti che stanno fornendo un quadro completo su quanto avvenuto prima, durante e dopo il rogo. Secondo il quotidiano tedesco Bild, Jacques Moretti, uno dei proprietari del locale, avrebbe tentato di organizzare una fuga all’estero con l’aiuto di un operatore di aviazione privata. La notizia, se confermata, aggiunge un ulteriore elemento di gravità alla vicenda, facendo pensare a un tentativo di eludere la giustizia. Anche se nei giorni scorsi Moretti e la moglie Jessica, tramite i legali, hanno fatto sapere che non hanno nessuna intenzione di sottrarsi alla giustizia, pur negando negano responsabilità per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, Bild: “I Moretti contattarono società di aviazione privata”. La denuncia di un’avvocata di parte civile

Crans-Montana, Moretti resta in carcere ma può uscire su cauzione: Comune escluso come parte civileIl Tribunale del Vallese ha confermato la detenzione di Jacques Moretti, proprietario del locale coinvolto nell’incendio di Crans-Montana in cui persero la vita 40 persone.

Crans-Montana, arresti confermati per Moretti. Il comune rinuncia a costituirsi parte civile, dopo le proteste dei parenti delle vittimeIl Tribunale di Sion ha confermato l’arresto di Jacques Moretti, titolare del locale Constellation a Crans-Montana, coinvolto nell’incendio di Capodanno che ha causato 40 vittime, principalmente adolescenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: ? Servizio di Leonardo Zellino, Tg1 Secondo quanto riportato dalla Bild, la cameriera del bar di Crans-Montana Le Constellation Cyane Panine, morta nell'incendio scoppiato la notte di Capodanno, voleva fare causa ai coniugi Moretti, proprietari del locale, p; La rivelazione su Crans-Montana: Jessica Moretti filmava la festa con il cellulare, fu tra i primi a uscire; Crans Montana, Jessica Moretti filmava la festa col cellulare: poi è stata la prima a uscire dal locale. Ma i legali denunciano...; Crans-Montana, media: Cyane Panine voleva fare causa ai Moretti per sfruttamento.

Crans-Montana, i Moretti avrebbero pianificato la fuga all’estero - Questo articolo Crans-Montana, i Moretti avrebbero pianificato la fuga all’estero proviene da LaPresse Jessica e Jacques Moretti avrebbero valutato l’ipotesi di una fuga all’estero. Lo riporta il ... msn.com

«Crans Montana, Jessica Moretti filmava la festa col cellulare: poi è stata la prima a uscire dal locale». Ma i legali denunciano «pressioni politiche» - Il quotidiano tedesco Bild ricostruisce le ore della notte di Capodanno a Crans Montana tramite le relazioni delle forze dell'ordine e testimonianze dirette. Secondo la Bild la ... msn.com

L'ex proprietario della Gintoneria criticato dopo essere stato fotografato con le stesse candele che hanno causato la tragedia a Crans Montana facebook

Crans-Montana, domani nuovo interrogatorio per Moretti. I legali: 'Ristabilire la verità'. Chiesta la trascrizione dell'incontro con l'ambasciatore italiano #ANSA x.com