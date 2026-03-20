Una banda composta da cinque uomini provenienti dalla Puglia è stata smantellata ad Avellino dopo aver effettuato diversi assalti a bancomat con esplosivi, utilizzando la tecnica della

Cinque persone arrestate in un’operazione condotta dai Carabinieri ad Avellino contro una banda accusata di furto aggravato, danneggiamento e detenzione e trasporto di materiale esplosivo. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura, dopo una serie di indagini avviate a seguito di una recrudescenza di attacchi agli sportelli ATM, avvenuti tra settembre e dicembre 2024. Le indagini e la tecnica della “marmotta” Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta è partita alla fine del 2024, quando si è registrato un aumento degli assalti agli sportelli automatici sia bancari che postali, messi a segno con la cosiddetta tecnica della “marmotta”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Avellino, colpi al bancomat con la "marmotta": smantellata banda che faceva saltare in aria gli ATM

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