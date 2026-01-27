Bancomat fatto saltare con le marmotte | smantellata la banda 4 arresti

Un blitz delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di quattro persone coinvolte nel furto con esplosivi ai danni di un bancomat a Pesaro. L’intervento ha permesso di smantellare la banda responsabile e di recuperare materiali utilizzati per il crimine. L’operazione si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto alla criminalità organizzata nel territorio.

Pesaro, 27 gennaio 2026 – Sono arrivati nel cuore della notte, hanno piazzat o due ordigni esplosivi e hanno fatto saltare il bancomat. Il bottino è stato di appena 2.250 euro, ma quel colpo ha avuto un prezzo altissimo: mesi dopo ha portato allo smantellamento di una banda specializzata nei furti con esplosivo agli sportelli Atm. È l’esito dell’indagine sull’assalto al bancomat di Cerasa di San Costanzo, avvenuto alle 3,45 del 29 agosto 2025, che ha portato a quattro arresti e un denunciato. È morto Franco, il malato di tumore lasciato a terra in Pronto soccorso: la foto della vergogna a Senigallia La ricostruzione del colpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una vasta operazione antimafia ha portato all'arresto di 21 persone a Napoli, smantellando una banda criminale specializzata in truffe ai danni di anziani.

Un'operazione antidroga tra Toscana e Lombardia ha portato allo smantellamento di una banda attiva tra Firenze e Siena, con nove arresti, tra cui una donna casertana.

