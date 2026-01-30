Le vetrine rossoblù Riparte l’iniziativa | Spingiamo il Bologna più avanti in Europa

Questa sera le luci si sono riaccese sotto il portico di San Luca, simbolo della città, per celebrare il ritorno della tradizione delle vetrine rossoblù. L’iniziativa, che spinge il Bologna più avanti in Europa, ha richiamato tifosi e passanti, creando un’atmosfera di entusiasmo e attesa. La città si prepara a sostenere la squadra in un momento importante, con lo sguardo rivolto ai prossimi traguardi europei.

Sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca, le luci si sono accese ancora una volta per accompagnare i rossoblù in una notte europea. Bar Carlino, il salotto ideato da il Resto del Carlino per seguire la rosa di mister Italiano durante le sfide in Europa League, ha fatto come sempre tappa da Neri, storica pasticceria e caffetteria al civico 81 di via Saragozza. Ieri sera è andata in scena l'ottava puntata di questa stagione del format, un pre-partita carico di attesa per la sfida tra Maccabi Tel Aviv e Bologna, poi vinta 3-0 sul campo neutro di Backa Topola. Ma tra un caffè e un pronostico, l'attenzione si è spostata su un'iniziativa che va oltre i novanta minuti di gioco e che abbraccia l'intero tessuto cittadino.

