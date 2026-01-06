Groenlandia l' Europa risponde a Trump | È già parte della Nato confini inviolabili Ma gli Usa vanno avanti

La Groenlandia, già parte della NATO, riceve chiarimenti sulla sua posizione strategica, mentre gli Stati Uniti consolidano la presenza nell’Artico. Nonostante le dichiarazioni ufficiali, le attività militari e gli investimenti continuano a crescere, evidenziando l’importanza crescente di questa regione. La questione rimane centrale nel quadro della sicurezza internazionale, con attenzione alle dinamiche geopolitiche tra alleati e potenze globali.

«Noi e molti altri alleati abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti per garantire la sicurezza dell’Artico e scoraggiare gli avversari. Il Regno di Danimarca, compresa la Groenlandia, fa parte della Nato. La sicurezza nell’Artico deve quindi essere garantita collettivamente, in collaborazione con gli alleati della Nato, compresi gli Stati Uniti, rispettando. 🔗 Leggi su Feedpress.me

