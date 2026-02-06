Questa sera alle 19, allo Stade Francis-Le Blé, si gioca il derby bretone tra Stade Brestois e Lorient. È il turno numero 21 di Ligue 1 e le due squadre scendono in campo con obiettivi diversi: il Brest vuole allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Lorient cerca punti per salire in classifica. Entrambe le formazioni hanno convocato i loro giocatori migliori, e il pubblico si aspetta una partita intensa e combattuta.

Turno numero 21 di Ligue1 e va in scena un altro derby bretone, questa volta tra lo Stade Brestois di Roy e il Lorient di Pantaloni. La squadra del Finistere viene dal pari di Nizza, dove si è fatto recuperare nel finale un doppio vantaggio vedendo sfumare il ritorno alla vittoria dopo 2 KO consecutivi. Il vantaggio sul terzultimo posto però è considerevole e non fa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stade Brestois-Lorient (sabato 07 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati

Approfondimenti su Stade Brestois Lorient

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Stade Brestois Lorient

Argomenti discussi: Stade Brestois-Lorient (sabato 07 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Brest vs Lorient Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 07-02-2026; Stade Brest 29 - FC Lorient Pronostico e confronto quote 07.02.2026; Brest-Lorient streaming gratis: formazioni e diretta tv live.

Pronostico Stade Brestois 29 vs Lorient – 7 Febbraio 2026La sfida di Ligue 1 tra Stade Brestois 29 e Lorient si gioca il 7 Febbraio 2026 alle 19:00 nello storico Stadio Francis-Le Blé. Un confronto dal valore ... news-sports.it

« On joue notre première partie de saison sur ce match » : pourquoi la 17e journée de Ligue 1 est très importante pour le Stade Brestois et le FC LorientLa 17e journée de Ligue 1 s’annonce importante pour le Stade Brestois et le FC Lorient. Une victoire ce week-end face à des concurrents directs leur offrirait une avance confortable dans la course au ... letelegramme.fr

OGGI GIOCA L’OM! 20ª giornata di Ligue 1 McDonald's Paris FC 17:00 Stade Jean-Bouin Sky Sport e Ligue 1+ Riscattatevi. Non possiamo buttare via la stagione: c’è ancora tanto da fare. CHI SIAMO NOI L'OM!!! facebook