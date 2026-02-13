Lille-Stade Brestois sabato 14 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lille, che non ha vinto più in campionato da diverse settimane, si prepara ad affrontare lo Stade Brestois sabato 14 febbraio alle 19:00, dopo lo 0-0 di Metz che ha aggravato la sua crisi di risultati.

Il Lille non sa più vincere e  lo 0 a 0 di Metz allontana ulteriormente dalla zona Champions, rendendo la gara interna contro lo Stade Brestois come una sorta di ultima spiaggia. I Dogues non vincono in campionato dal 14 dicembre scorso ad Auxerre, e da allora sono arrivati 6 KO in 8 gare con l’unica eccezione la vittoria contro il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

lille stade brestois sabato 14 febbraio 2026 ore 19 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Lille-Stade Brestois (sabato 14 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su lille stade

Stade Brestois-Lorient (sabato 07 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati

Questa sera alle 19, allo Stade Francis-Le Blé, si gioca il derby bretone tra Stade Brestois e Lorient.

Stade Brestois-Lorient (sabato 07 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Questa sera alle 19, allo Stade Francis-Le Blé, si gioca il derby bretone tra Stade Brestois e Lorient.

Ultime notizie su lille stade

Argomenti discussi: PREVIEW | Lille vs Brest - team news, lineups, predictions; LOSC Lille vs Brest Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 14-02-2026; Ligue 1: Manita del Psg al Marsiglia, il Lens resta però in scia dei parigini, Lione terzo; Pronostico Lille-Brest 14 Febbraio 2026: 22ª Giornata di Ligue 1.