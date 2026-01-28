Autostrada A11 | chiusura notturna della stazione Altopascio

Questa notte, la stazione di Altopascio sull’autostrada A11 rimarrà chiusa per lavori di manutenzione. La chiusura durerà alcune ore, creando possibili disagi ai pendolari e ai viaggiatori che devono attraversare la zona. Le autorità consigliano di programmare percorsi alternativi e di prestare attenzione ai cartelli di segnalazione.

