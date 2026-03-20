Automotive | Bonafoni Pd vicini a lavoratori in piazza a Cassino per difesa stabilimenti

Questa mattina, a Cassino, si è svolta una protesta dei lavoratori del settore automotive in difesa dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. La consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico ha partecipato all'evento per manifestare la vicinanza ai lavoratori presenti in piazza. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno espresso il loro dissenso.

La consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico, Marta Bonafoni, ha preso parte questa mattina alla protesta dei lavoratori del settore automotive a Cassino, a sostegno dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. In una nota, Bonafoni ha dichiarato: “Rispondendo all’appello dei sindacati, ho partecipato oggi a Cassino alla giornata di mobilitazione territoriale. Al momento, infatti, risultano ancora non attuati gli accordi e gli impegni assunti negli anni scorsi per un sito produttivo che rappresenta una parte integrante della storia del territorio, avendone accompagnato per decenni la crescita economica e sociale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Automotive: Bonafoni (Pd), vicini a lavoratori in piazza, a Cassino per difesa stabilimenti Articoli correlati Automotive: Bonafoni (Pd), su Cassino Governo e Regione Lazio alzino la voce subito“E’ stato un dovere civile prima che politico essere presente stamattina a Cassino alla manifestazione convocata dai sindacati a sostegno dello... Allarme Stellantis a Cassino, il Pd al fianco dei lavoratori nello sciopero del 20 marzoMigliorelli: "La pretesa di garanzie definitive sul futuro del sito produttivo e sullo sblocco degli investimenti necessari a tutelare i volumi di... Tutto quello che riguarda Automotive Bonafoni Pd vicini a... Stellantis, Bonafoni (Pd): Al fianco delle lavoratrici e dei lavoratoriNewTuscia – ROMA – Rispondendo all’appello dei sindacati, ho partecipato oggi a Cassino alla giornata di mobilitazione territoriale in difesa dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. A ... newtuscia.it Bonafoni (PD): Meloni abbandona il Terzo Settore. Con Schlein un viaggio per ascoltare il socialeLa coordinatrice nazionale del PD Marta Bonafoni intraprenderà con Elly Schlein un tour in tutta Italia per incontrare le realtà del Terzo Settore e del sociale. Ci dicono le nostra è un’agenda ... fanpage.it