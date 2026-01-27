Lazio | Bonafoni Pd chiarezza su Comunita’ energetiche rinnovabili e solidali chiesta audizione

La Regione Lazio è chiamata a chiarire le modalità di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e solidali. La richiesta di un’audizione mira a garantire trasparenza e coinvolgimento degli attori locali, favorendo un processo decisionale più chiaro e condiviso. Un passo importante per promuovere un’energia sostenibile e partecipata, in linea con le esigenze del territorio e le politiche ambientali nazionali.

Sulle Comunita’ energetiche rinnovabili e solidali, è fondamentale che la Giunta regionale del Lazio fornisca maggiore chiarezza. Da tempo, le criticità sollevate dal coordinamento Cers Roma e Lazio, insieme a esperti del settore, non ricevono l’attenzione necessaria. In questo contesto, ho richiesto un’audizione che coinvolga l’assessora regionale Elena Palazzo e la direttrice della Direzione ambiente e transizione energetica. Richiesta di Audizione e Criticità Riconosciute. Così si esprime la consigliera regionale del Lazio, Marta Bonafoni, che ricopre anche il ruolo di coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio: Bonafoni (Pd), chiarezza su Comunita’ energetiche rinnovabili e solidali, chiesta audizione Approfondimenti su Lazio Bonafoni Energia, il governo rinvia sul decreto: divisioni su gas, rinnovabili e comunità energetiche "Aderite alle Comunità energetiche rinnovabili" L'incontro di ieri negli uffici di piazza XXV Aprile ha riscosso grande successo, attirando numerosi partecipanti interessati alle Comunità Energetiche Rinnovabili. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lazio Bonafoni Argomenti discussi: Regione Lazio, firmata convenzione con Università Roma Tre su aggiornamento del piano di difesa della costa; Educare al digitale per costruire futuro: il Corecom Lazio presenta Online Onlife. Lazio, Bonafoni (Pd): energia, sulle Cers serve chiarezzaRoma, 27 gen. (askanews) – Sulle Comunità energetiche rinnovabili e solidali occorre chiarezza da parte della Giunta regionale del Lazio. Da tempo le criticità rappresentate dal coordinamento Cers Ro ... askanews.it Violenza donne: Bonafoni (Pd), Consiglio Lazio boccia sostegno casa prima accoglienza LabicoLa maggioranza di centrodestra presente nel Consiglio regionale del Lazio ha recentemente bocciato un ordine del giorno che impegnava la Giunta del ... romadailynews.it Così, in una nota, Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio #Anzio #Politica - facebook.com facebook Sulle #Cers occorre chiarezza da parte della Giunta del #Lazio e per questo ho chiesto una audizione. Dopo un avviso pubblico flop, che poteva essere evitato, ingenti risorse sono state dirottate per altre finalità. Ora la domanda è semplice: il Lazio cosa vuole x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.