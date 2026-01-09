Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico, ha espresso preoccupazione per le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni, evidenziando come queste possano influire sulle problematiche degli italiani. La questione riflette il confronto politico in corso e l’attenzione del PD sulle questioni sociali e economiche del Paese. La discussione rimane centrale nel dibattito pubblico, con particolare attenzione alle politiche adottate dal governo.

La coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico, Marta Bonafoni, ha rilasciato una dichiarazione che mette in evidenza le sue preoccupazioni riguardo alle recenti affermazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In una nota, Bonafoni ha affermato: “Non sembrava Giorgia Meloni, ma piuttosto il Mago Silvan, capace di far sparire la realtà in due ore e mezza di conferenza stampa. È inaccettabile che non sia mai stata pronunciata la parola ‘sanità’, di fronte a sei milioni di italiani che hanno rinunciato alle cure. Inoltre, il tema della povertà è stato completamente ignorato, nonostante il fatto che in Italia il numero dei poveri assoluti continui a crescere e il ceto medio si stia impoverendo sempre più rapidamente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Governo: Bonafoni (Pd), Meloni prova a far sparire i problemi degli italiani

