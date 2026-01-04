Attenzione alle truffe online su Brigitte Bardot Sono operazioni tanto volgari quanto meschine | la Fondazione dell’attrice morte lancia l’allarme

La Fondazione di Brigitte Bardot ha emesso un avviso riguardo a truffe online che utilizzano il suo nome e immagine. Con l’obiettivo di proteggere la memoria dell’attrice, si invita a prestare attenzione a contenuti fraudolenti e operazioni ingannevoli che circolano sul web, spesso di scarso valore e meschine. È importante verificare sempre le fonti ufficiali per evitare di cadere in queste pratiche fraudolente.

Non c’è pace per Brigitte Bardot. La Fondazione dell’attrice, morta lo scorso 28 dicembre a 91 anni, ha lanciato un allarme contro la proliferazione di contenuti fraudolenti online che ne sfruttano l’immagine. In diversi messaggi pubblicati sui propri canali ufficiali, l’organizzazione ha denunciato la diffusione sui social network di montaggi fotografici e materiali ingannevoli, talvolta realizzati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Secondo la Fondazione, si tratta di “montaggi grossolani” che lasciano erroneamente intendere che il 100% dei proventi derivanti dalla vendita di immagini o prodotti sia destinato alle attività dell’ente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione alle truffe online su Brigitte Bardot. Sono operazioni tanto volgari quanto meschine”: la Fondazione dell’attrice morte lancia l’allarme Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, il patrimonio da attrice e l’impegno economico per la fondazione Leggi anche: Brigitte Bardot ricoverata, l’attrice di nuovo in ospedale. Il precedente e le voci della morte: come sta l’attrice a 91 anni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bardot, truffe online fatte con l'intelligenza artificiale dopo la sua morte: attenti alle presunte raccolte benefiche - Diffusi sui social montaggi e false raccolte fondi che sfruttano l'immagine della diva, 'mai autorizzate'. affaritaliani.it

Ecco le nuove truffe online che sembrano messaggi normali - Una guida pratica per difendersi da smishing, falsi reclutatori e frodi bancarie evolute nel 2026. veb.it

Viaggi online, attenzione alle truffe come riconoscere siti non autorizzati - Questo articolo ti guida nel riconoscimento di siti non autorizzati e nell'evitare biglietti a prezzi gonfiati. viagginews.com

Attenzione alle truffe via SMS che usano il nome della sanità Stanno circolando messaggi che sembrano arrivare da ospedali o strutture sanitarie e invitano a richiamare numeri a pagamento (spesso con prefisso 89). È una truffa: in pochi minuti si rischia d - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.