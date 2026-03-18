Capienza dello stadio Lungobisenzio passi avanti verso l’aumento

Il 18 marzo 2026, a Prato, si è tenuto un nuovo passo nel processo per aumentare la capienza dello stadio Lungobisenzio. La questione interessa i tifosi del Prato, che hanno mostrato entusiasmo per la squadra laniera. La procedura ufficiale prosegue con un passaggio formale, segnando un avanzamento nella richiesta di modifiche alla struttura.

Prato, 18 marzo 2026 – Nuovo passaggio formale nella lunga procedura per arrivare a un aumento della capienza dello stadio Lungobisenzio, questione molto cara ai tifosi del Prato dopo l’entusiasmo rinato intorno alla squadra laniera. Dopo l’invio della documentazione da parte dell'Ac Prato avvenuto lunedì, con alcune integrazioni stamani, la Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo si è riunita per esaminare la richiesta di ampliamento della capienza a 2.980 spettatori presentata dalla società. A completamento della documentazione sono state formulate delle richieste di approfondimento attinenti alla tutela della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Noi ne parliamo: la capienza di 7 Mbpd non è rilevante, devi guardare alla capacità di Yanbu di smistarli: circa 4,5 Mbpd massimi, e già andava a 1 Mbpd pre-conflitto. Al momento siamo a circa 2, ovvero +1 Mbpd. Risultato: -16 dallo Stretto vs +1 Yanbu di sol x.com