Aumenti stipendiali dal 1° aprile verso la chiusura del contratto scuola 150 euro medi mensili middle management riconosciuto ordinamenti ATA Tutti i contenuti

Dal primo aprile entreranno in vigore gli aumenti salariali per il personale scolastico, con un incremento medio di 150 euro al mese. Durante un congresso a Roma, il ministro dell’Istruzione e del Merito ha sottolineato che il rinnovo dei contratti rappresenta un elemento chiave per migliorare il potere d’acquisto degli operatori del settore. Sono stati discussi anche gli ordinamenti ATA e il riconoscimento del middle management.

Nel corso del congresso Snals-Confsal a Roma, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha indicato nel rinnovo dei contratti uno strumento decisivo per intervenire sul potere d’acquisto del personale scolastico. Il riferimento è alla chiusura del contratto 2019-2021, rimasto a lungo sospeso, che secondo il ministro ha segnato un cambio di passo. Il mancato rinnovo per periodi prolungati, ha osservato, produce effetti immediati sulla perdita di valore degli stipendi, soprattutto in contesti inflattivi. L'articolo Aumenti stipendiali dal 1° aprile, verso la chiusura del contratto scuola. 150 euro medi mensili, middle management riconosciuto, ordinamenti ATA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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