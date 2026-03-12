Rinnovo contratto istruzione e ricerca | sul piatto aumenti del 5,4% Si parla anche di diritti dei precari middle management ordinamenti ATA Cosa è successo ieri e i prossimi passi

Ieri, 11 marzo, all’Aran si è aperta la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027. In cima all’agenda ci sono gli aumenti salariali del 5,4%, oltre alle questioni relative ai diritti dei precari, al middle management e agli ordinamenti ATA. Sono previsti ulteriori incontri per definire i dettagli delle future intese.

Si è aperta ieri, 11 marzo, all'Aran la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2025-2027. Il negoziato riguarda uno dei settori più ampi della pubblica amministrazione italiana, con 1.330.933 lavoratori tra scuola, università, enti di ricerca e istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam).

Rinnovo contratto scuola 2025-27, Gilda chiede più risorse in busta paga, aumenti degli stipendi base e piena tutela dei diritti di docenti e personale ATA

I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene. Cosa fare in caso di… Aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie.

