Un uomo di 36 anni è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento dopo aver compiuto atti persecutori nei confronti dell’ex moglie e del suo compagno. Le indagini della squadra hanno portato all’adozione di una misura cautelare con braccialetto elettronico. La misura è stata disposta per tutelare le persone coinvolte da comportamenti ritenuti pericolosi.

Raccontava, in particolare, che in un’occasione, dopo la separazione, era stata raggiunta in strada dall’indagato e, nonostante si trovasse in compagnia dei figli, era stata colpita con due schiaffi al volto, inoltre l’indagato le aveva strappato la tracolla della borsa e le aveva gettato a terra la sigaretta elettronica. In seguito, aveva continuato a minacciarla e molestarla, anche davanti alla scuola dei figli. Pochi giorni dopo la denuncia della ex moglie, inoltre, anche il nuovo compagno della predetta sporgeva denunzia-querela nei confronti dell’indagato, raccontando di essere rimasto vittima a sua volta di atti persecutori da parte di... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Divieto di avvicinamento per un 36enne: atti persecutori contro l’ex moglie e il suo compagno

Articoli correlati

Minacce e atti persecutori contro il fratello a Crotone, disposto il divieto di avvicinamento dopo la denunciaÈ stata eseguita una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico...

Spiava la ex con un drone, 31enne friulano accusato di atti persecutori: dal Tribunale divieto di avvicinamentoPer circa due anni avrebbe perseguitato l’ex fidanzata, utilizzando persino un drone per controllarne gli spostamenti.

Aggiornamenti e notizie su Divieto di avvicinamento per un 36enne...

Temi più discussi: Stalking procedibile d'ufficio se collegato al divieto di avvicinamento; Viola il divieto di avvicinamento alla ex-compagna, 50enne finisce ai domiciliari; Perseguita una donna con telefonate, messaggi e appostamenti: divieto di avvicinamento per un leccese; Paura a Roma, ignora il divieto di avvicinamento e sfonda la porta di casa dei genitori.

Maltrattamenti alla moglie, divieto di avvicinamento per un 52enne di Scanzano JonicoSCANZANO JONICO (MT) - I Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confron ... ivl24.it

Divieto di avvicinamento per un 52enne di Scanzano Jonico: accusato di maltrattamenti alla moglieProvvedimento dei Carabinieri dopo le indagini coordinate dalla Procura di Matera: l’uomo avrebbe perseguitato la donna con minacce, aggressioni e messaggi ossessivi. Disposto anche il braccialetto el ... trmtv.it

Il divieto di vendita dei biglietti resta in vigore per ragioni di ordine pubblico. Dalla società trapelano fastidio e delusione - facebook.com facebook

Nonostante il divieto di trasferta per i residenti a Roma, prorogato anche per la sfida di #EuropaLeague giocata a Bologna, una parte della tifoseria dell’ #ASRoma è riuscita comunque a far sentire il proprio sostegno alla squadra. Lo striscione dice tutto: “Ma x.com