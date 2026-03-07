Un uomo di 31 anni del Friuli è stato accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata, con un periodo di circa due anni durante il quale avrebbe monitorato gli spostamenti della donna utilizzando un drone. Il Tribunale ha emesso un divieto di avvicinamento nei suoi confronti. La vicenda riguarda comportamenti persecutori documentati nel corso del procedimento giudiziario.

Per circa due anni avrebbe perseguitato l’ex fidanzata, utilizzando persino un drone per controllarne gli spostamenti. Per questo nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Moggio Udinese hanno eseguito nei confronti di un uomo, di 31 anni, residente in Alto Friuli, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’obbligo giornaliero di presentazione, disposti dal Tribunale di Udine con l’accusa di atti persecutori commessi tra il 2023 e il 2025. Le indagini sono state avviate nell’ottobre 2025 dopo la querela presentata dalla donna, che continuava a ricevere dall’ex insistenti richieste di tornare insieme, oltre a regali e messaggi non graditi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spiava la ex con un drone, 31enne friulano accusato di atti persecutori: dal Tribunale divieto di avvicinamento

