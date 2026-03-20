Atripalda piange la scomparsa di Vittorio Maietta, ex assessore del Comune e figura nota nella politica locale. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra le persone che lo conoscevano e lo avevano incontrato nel corso degli anni. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i cittadini e le istituzioni del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi Atripalda piange la scomparsa di Vittorio Maietta, una figura storica della nostra politica locale e già Assessore del nostro Comune. Con lui se ne va un pezzo importante della nostra storia civica e umana. Lo ricorda il sindaco Paolo Spagnuolo: “Di Vittorio conserverò ricordi personali preziosi. Mi mancherà la sua voce al telefono: non c’era “festività comandata” in cui non arrivasse, puntuale e graditissima, la sua chiamata per gli auguri. Un gesto di garbo, di rispetto e di attenzione che rivelava l’uomo d’altri tempi che era. Ma mi mancheranno, ancor di più, le nostre chiacchierate. Fin da quando ero giovane e muovevo i primi passi, capitava di confrontarmi con lui per chiedergli un parere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Atripalda piange la scomparsa dell’ex assessore Maietta

Articoli correlati

Lanciano piange la scomparsa dell'ingegnere Donatino CiavarelliLanciano piange la prematura scomparsa, a 66 anni, di Donatino Ciavarelli, ingegnere ed ex amministratore deceduto all'ospedale civile di Pescara a...

La comunità piange Eolo Zuppiroli. Ex assessore e Castellano dell’anno: "Un vero custode della memoria"‘Castellano dell’anno 2019’ per il suo ruolo "attivo nella vita pubblica e culturale", e per "il contributo alla comunità".