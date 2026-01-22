Lanciano piange la scomparsa dell' ingegnere Donatino Ciavarelli
Lanciano si addolora per la perdita di Donatino Ciavarelli, ingegnere e ex amministratore, scomparso all’età di 66 anni presso l’ospedale civile di Pescara. La sua morte, causata da una malattia, rappresenta una perdita significativa per la comunità locale, che ricorda con rispetto la sua professionalità e il suo contributo.
Lanciano piange la prematura scomparsa, a 66 anni, di Donatino Ciavarelli, ingegnere ed ex amministratore deceduto all'ospedale civile di Pescara a causa di una malattia. Anche se da anni risiedeva con la famiglia nel capoluogo adriaticico, non era venuto mai meno il legame con la sua città.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Lanciano. Si è spento l'ingegnere ed ex assessore Donatino CiavarelliLa città di Lanciano si stringe nel dolore per la scomparsa, a 66 anni, di Donatino Ciavarelli, ingegnere, venuto a mancare all’ospedale civile di Pescara. abruzzolive.tv
