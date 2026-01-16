Australian Open 2026 Cobolli e Paolini in campo domenica Il programma di tutti gli italiani in gara

Da lapresse.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 18 gennaio prende il via l'Australian Open 2026, il primo Slam della stagione tennistica. In campo due italiani: Jasmine Paolini, testa di serie n°7, e Flavio Cobolli, n°20, entrambi impegnati nel primo turno del tabellone principale. Di seguito il programma completo degli atleti italiani che parteciperanno alla competizione, con aggiornamenti sui loro incontri e risultati.

Il conto alla rovescia è quasi terminato, domenica 18 gennaio iniziano gli Australian Open 2026. Due gli italiani impegnati in giornata per il primo turno del tabellone principale: Jasmine Paolini (testa di serie n°7) e Flavio Cobolli (testa di serie n°20). La 30enne azzurra se la vedrà con Aljaksandra Sasnovi?, bielorussa n°102 Wta. Il 23enne di Roma, invece, giocherà contro il britannico Arthur Fery, n°185 Atp. Jannik Sinner, n°2 del mondo e campione in carica a Melbourne (per due anni di fila), farà il suo esordio lunedì 19 gennaio contro il francese Hugo Gaston (n°94). Programma e avversari degli azzurri al primo turno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

australian open 2026 cobolli e paolini in campo domenica il programma di tutti gli italiani in gara

© Lapresse.it - Australian Open 2026, Cobolli e Paolini in campo domenica. Il programma di tutti gli italiani in gara

Leggi anche: Australian Open 2026, entry list: 11 italiani iscritti con Sinner, Musetti, Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini

Leggi anche: Quando debuttano gli italiani agli Australian Open 2026? Certezza Paolini, un dubbio per Sinner e Musetti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis; Sinner si allena con Cobolli sulla Rod Laver Arena. FOTO; Australian Open: esordio contro Gaston per Sinner, Musetti sfida Collignon - Aggiornamento del 16 Gennaio delle ore 07:27; Australian Open, Italia con 5 teste di serie in singolare.

australian open 2026 cobolliAustralian Open 2026, Cobolli e Paolini in campo domenica. Il programma di tutti gli italiani in gara - Il conto alla rovescia è quasi terminato, domenica 18 gennaio iniziano gli Australian Open 2026. lapresse.it

australian open 2026 cobolliAustralian Open, programma domenica 18: Paolini e Cobolli nella notte. Esordio per Alcaraz e Sabalenka - Australian Open | È uscito il programma parziale del primo giorno dell'Australian Open: tocca subito anche a Zverev e Venus Williams ... ubitennis.com

australian open 2026 cobolliDove vedere in tv Cobolli-Fery, Australian Open 2026: orario, programma, streaming - Il primo italiano a scendere in campo nel tabellone principale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà Flavio Cobolli, numero 20 ... oasport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.