Australian Open 2026 Cobolli e Paolini in campo domenica Il programma di tutti gli italiani in gara
Domenica 18 gennaio prende il via l'Australian Open 2026, il primo Slam della stagione tennistica. In campo due italiani: Jasmine Paolini, testa di serie n°7, e Flavio Cobolli, n°20, entrambi impegnati nel primo turno del tabellone principale. Di seguito il programma completo degli atleti italiani che parteciperanno alla competizione, con aggiornamenti sui loro incontri e risultati.
Il conto alla rovescia è quasi terminato, domenica 18 gennaio iniziano gli Australian Open 2026. Due gli italiani impegnati in giornata per il primo turno del tabellone principale: Jasmine Paolini (testa di serie n°7) e Flavio Cobolli (testa di serie n°20). La 30enne azzurra se la vedrà con Aljaksandra Sasnovi?, bielorussa n°102 Wta. Il 23enne di Roma, invece, giocherà contro il britannico Arthur Fery, n°185 Atp. Jannik Sinner, n°2 del mondo e campione in carica a Melbourne (per due anni di fila), farà il suo esordio lunedì 19 gennaio contro il francese Hugo Gaston (n°94). Programma e avversari degli azzurri al primo turno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Australian Open 2026, entry list: 11 italiani iscritti con Sinner, Musetti, Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini
Leggi anche: Quando debuttano gli italiani agli Australian Open 2026? Certezza Paolini, un dubbio per Sinner e Musetti
Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis; Sinner si allena con Cobolli sulla Rod Laver Arena. FOTO; Australian Open: esordio contro Gaston per Sinner, Musetti sfida Collignon - Aggiornamento del 16 Gennaio delle ore 07:27; Australian Open, Italia con 5 teste di serie in singolare.
Australian Open 2026, Cobolli e Paolini in campo domenica. Il programma di tutti gli italiani in gara - Il conto alla rovescia è quasi terminato, domenica 18 gennaio iniziano gli Australian Open 2026. lapresse.it
Australian Open, programma domenica 18: Paolini e Cobolli nella notte. Esordio per Alcaraz e Sabalenka - Australian Open | È uscito il programma parziale del primo giorno dell'Australian Open: tocca subito anche a Zverev e Venus Williams ... ubitennis.com
Dove vedere in tv Cobolli-Fery, Australian Open 2026: orario, programma, streaming - Il primo italiano a scendere in campo nel tabellone principale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà Flavio Cobolli, numero 20 ... oasport.it
IL RE IN CAMPO L’Australian Open è vicinissimo… E quindi bisogna prepararsi al meglio! Domani mattina, alle 7, Jannik Sinner affronta Felix Auger-Aliassime in un match di esibizione! Sarà l’ultimo test in vista del primo Slam del 2026! Non perdet - facebook.com facebook
«L'Australian Open è un sogno diventato realtà, penso di meritarmelo» L'intervista completa all'unico qualificato italiano all' #AusOpen è sul nostro canale YouTube: x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.