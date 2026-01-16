Domenica 18 gennaio prende il via l'Australian Open 2026, il primo Slam della stagione tennistica. In campo due italiani: Jasmine Paolini, testa di serie n°7, e Flavio Cobolli, n°20, entrambi impegnati nel primo turno del tabellone principale. Di seguito il programma completo degli atleti italiani che parteciperanno alla competizione, con aggiornamenti sui loro incontri e risultati.

Il conto alla rovescia è quasi terminato, domenica 18 gennaio iniziano gli Australian Open 2026. Due gli italiani impegnati in giornata per il primo turno del tabellone principale: Jasmine Paolini (testa di serie n°7) e Flavio Cobolli (testa di serie n°20). La 30enne azzurra se la vedrà con Aljaksandra Sasnovi?, bielorussa n°102 Wta. Il 23enne di Roma, invece, giocherà contro il britannico Arthur Fery, n°185 Atp. Jannik Sinner, n°2 del mondo e campione in carica a Melbourne (per due anni di fila), farà il suo esordio lunedì 19 gennaio contro il francese Hugo Gaston (n°94). Programma e avversari degli azzurri al primo turno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australian Open 2026, Cobolli e Paolini in campo domenica. Il programma di tutti gli italiani in gara

Leggi anche: Australian Open 2026, entry list: 11 italiani iscritti con Sinner, Musetti, Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini

Leggi anche: Quando debuttano gli italiani agli Australian Open 2026? Certezza Paolini, un dubbio per Sinner e Musetti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis; Sinner si allena con Cobolli sulla Rod Laver Arena. FOTO; Australian Open: esordio contro Gaston per Sinner, Musetti sfida Collignon - Aggiornamento del 16 Gennaio delle ore 07:27; Australian Open, Italia con 5 teste di serie in singolare.

Australian Open 2026, Cobolli e Paolini in campo domenica. Il programma di tutti gli italiani in gara - Il conto alla rovescia è quasi terminato, domenica 18 gennaio iniziano gli Australian Open 2026. lapresse.it