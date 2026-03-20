Atletica Mondiali Indoor | il programma del Day 1 e gli italiani in gara

Oggi prende il via a Torun il mondiale indoor di atletica leggera, un evento che riunisce atleti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si svolge al coperto e rappresenta una delle principali tappe della stagione. Tra gli atleti in gara ci sono anche alcuni italiani, pronti a scendere in pista nel primo giorno di competizioni.

Parte ufficialmente oggi la rassegna iridata al coperto con i Mondiali indoor di Torun 2026, appuntamento chiave della stagione per l’atletica leggera. L’Italia si presenta con 12 atleti già nella prima giornata, distribuiti tra sessione mattutina e serale. La giornata si apre questa mattina con le prove multiple, dove Dario Dester inaugura l’eptathlon con i 60 metri alle 10.05, prima delle quattro discipline previste nella giornata inaugurale. Tra le donne, riflettori sulle batterie dei 400 metri con Alessandra Bonora e sugli 800 metri con Eloisa Coiro e Laura Pellicoro, tutte determinate a conquistare un posto nei turni successivi. Nel pomeriggio i 1500 metri, dove Marta Zenoni e Ludovica Cavalli tra le donne e Federico Riva insieme a Pietro Arese tra gli uomini puntano alla qualificazione per la finale di domenica. 🔗 Leggi su Sportface.it

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