A Torun, in Polonia, sono iniziati i Mondiali Indoor di atletica 2026. La gara vede in gara atleti di diversi Paesi, con la promozione di un’italiana che ha stabilito il miglior tempo nella sua batteria. Tra le competizioni in corso, sono già arrivati i titoli di campione mondiale per la specialista ucraina e le qualificazioni di Ceccarelli e Randazzo.

A Torun (Polonia) sono incominciati i Mondiali Indoor 2026 di atletica, l’evento più importante della stagione al coperto. La prima mattinata di gare è stata animato dalla finale del salto in alto femminile, che ha assegnato il primo titolo e le prime medaglie della rassegna iridata in sala che ci terrà compagnia nel corso di questo fine settimana. L’ucraina Yaroslava Mahuchikh ha primeggiato superando 2.01 metri al primo e alle sue spalle tre atlete hanno condiviso la medaglia d’argento (Olyslagers, Topic, Levchenko). Eloisa Coiro si è qualificata alle semifinali degli 800 metri con il miglior tempo del turno, Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo sono stati promossi alle semifinali dei 60 metri, Alessandra Bonora è stata eliminata sui 400 metri, Dario Dester è undicesimo dopo le prime tre prove dell’eptathlon. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Coiro promossa con il miglior tempo ai Mondiali Indoor. Mahuchikh oro, Ceccarelli e Randazzo avanzano

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