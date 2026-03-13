A Roma, ad aprile, verrà distribuito un nuovo pack dedicato alle partite contro Pisa e Atalanta. La squadra si prepara a un mese importante, che include le gare di Europa League e la corsa al quarto posto in campionato. Tra marzo e aprile, la squadra affronta momenti decisivi per la stagione, con partite che potrebbero influenzare il suo futuro.

La Roma tra marzo e aprile si gioca la stagione, dal prosieguo del percorso in Europa League fino al sogno quarto posto in campionato. In questi due mesi, come nei precedenti in cui il supporto non è mai mancato, sarà particolarmente importante l’ appoggio dei tifosi, domandato per altro a gran forza da mister Gasperini. Buone notizie allora per i tifosi giallorossi che vorranno stare vicino alla squadra nei momenti che più contano: per aprile la società lancerà uno speciale pack che permetterà di seguire le sfide contro Pisa e Atalanta ad un prezzo ridotto nella splendida cornice casalinga dell’Olimpico. Inn(amoR)ati. L’AS Roma non è nuova a speciali iniziative che dimostrano riconoscenza e attaccamento ai tifosi, permettendo ai giallorossi più innamorati di seguire la squadra da vicino a prezzi vantaggiosi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ad aprile arriva il pack per le partite contro Pisa e Atalanta

