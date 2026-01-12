Dopo Mestre l' Unieuro cerca conferme contro Rieti | al Palafiera si gioca sabato sera

Da today.it 12 gen 2026

Dopo la vittoria contro Mestre, l'Unieuro Forlì torna in campo per affrontare Rieti al Palafiera. La partita si svolgerà sabato 17 gennaio alle 20:30 e rappresenta un’occasione per confermare il buon momento della squadra. L’incontro sarà riservato ai residenti nella provincia di Rieti, offrendo un’occasione di confronto tra le due formazioni in un contesto di campionato.

Dopo l'importante vittoria di sabato scorso contro Mestre, l'Unieuro Forlì sarà impegnata sabato 17 gennaio alle 20,30 al Palafiera, dove ospiterà la Rsr Rieti in un match che sarà vietato ai residenti nella provincia di Rieti. La Pallacanestro 2.015 Forlì ricorda ai propri tifosi che, secondo il. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

