Dopo Mestre l' Unieuro cerca conferme contro Rieti | al Palafiera si gioca sabato sera
Dopo la vittoria contro Mestre, l'Unieuro Forlì torna in campo per affrontare Rieti al Palafiera. La partita si svolgerà sabato 17 gennaio alle 20:30 e rappresenta un’occasione per confermare il buon momento della squadra. L’incontro sarà riservato ai residenti nella provincia di Rieti, offrendo un’occasione di confronto tra le due formazioni in un contesto di campionato.
Dopo l'importante vittoria di sabato scorso contro Mestre, l'Unieuro Forlì sarà impegnata sabato 17 gennaio alle 20,30 al Palafiera, dove ospiterà la Rsr Rieti in un match che sarà vietato ai residenti nella provincia di Rieti. La Pallacanestro 2.015 Forlì ricorda ai propri tifosi che, secondo il. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Dopo Brindisi l'Unieuro trova la vittoria anche al Palafiera e alza la china: battuta Mestre
Leggi anche: Al Palafiera arriva Mestre, insidia Curry e non solo per l'Unieuro. Coach Martino: "Vogliamo tornare alla vittoria in casa"
L’Unieuro Forlì espugna Mestre con un sonoro 55-83; Gemini Mestre - Unieuro Forlì 55 - 83 (22-18; 9-21; 13-30; 11-14); L’unieuro piega Mestre e si rilancia nella corsa alla salvezza; Unieuro, vittoria di carattere con Mestre (55-83).
Basket, l'Unieuro Forlì fa la voce grossa e dilaga in casa della Gemini Mestre: finisce 55 a 83 - L'Unieuro Forlì espugna il Taliercio al termine di una prova convincente non soltanto per il risultato, un nettissimo 55- msn.com
A2 - L'Unieuro Forlì espugna il Taliercio della Gemini Mestre - L’Unieuro Forlì conquista il Taliercio della Gemini Mestre con una prestazione autoritaria, non solo per il punteggio – un eloquente 55- pianetabasket.com
Unieuro, Harper dovrebbe farcela per la sfida chiave di Mestre - Un uomo in meno prima di una trasferta delicatissima, ma per un Angelo Del Chiaro che saluta e approda (ufficialmente da ieri) a Roseto, c’è un ... corriereromagna.it
Secondo uno studio della Cgia di Mestre, la Calabria è la regione con più pensioni di invalidità in Italia: +11,9% tra 2020 e 2024. Boom a Reggio e Crotone dopo la fine del Reddito di cittadinanza - facebook.com facebook
Gemini sotto 42-30 dopo due quarti Walter Dabalà #geminimestre #vadofuoriditesta x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.