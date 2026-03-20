Ast inaugurati nuova casa e ospedale di comunità a Treia

Oggi a Treia sono stati ufficialmente aperti la nuova Casa di Comunità e l’ospedale di comunità, entrambi situati all’interno del complesso dell’Ast di Macerata. Le strutture sono state consegnate alla comunità locale e rappresentano un intervento diretto nel settore sanitario della zona. L’inaugurazione ha coinvolto le autorità e i rappresentanti sanitari della regione.

Sono stati inaugurati, oggi, la nuova Casa e il nuovo Ospedale di Comunità di Treia (MC), realizzate nell’Ast di Macerata. Presenti, oltre all’assessore alla Sanità delle Marche Paolo Calcinaro, il sindaco di Treia Franco Capponi, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Silvia Luconi, il colonnello provinciale della Finanza Ferdinando Mazzacuva, il comandante della stazione dei Carabinieri di Treia maresciallo Caldarola, il proprietario della Lube Luciano Sileoni e il parroco locale Don Francisco. Nella Casa si trovano gli studi dei medici di base, gli ambulatori specialistici di odontoiatria, ginecologia, radiologia e otorino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ast, inaugurati nuova casa e ospedale di comunità a Treia Articoli correlati Ast, inaugurati nuova casa e ospedale di comunità e TreiaSono stati inaugurati, oggi, la nuova Casa e il nuovo Ospedale di Comunità di Treia (MC), realizzate nell’Ast di Macerata. Treia: 2,2 milioni per un nuovo ospedale di comunitàOggi, nel cuore delle Marche, a Treia, prende forma una nuova realtà sanitaria che ridefinisce l’assistenza al cittadino.