L’ostensione delle spoglie di san Francesco si conclude il 22 marzo a Assisi. L’evento ha attirato numerosi fedeli e pellegrini provenienti da tutta Italia e dall’estero. Questa occasione rappresenta un momento di incontro spirituale che non sarà ripetuto durante il centenario francescano né in futuro. La cerimonia ha visto la partecipazione di molte persone interessate alla tradizione religiosa.

L’ostensione delle spoglie mortali di san Francesco, evento che ha attirato fedeli e pellegrini da tutta Italia e dall’estero, si concluderà domenica 22 marzo e non sarà ripetuta né durante il centenario francescano in corso né in un prossimo futuro. Questa venerazione straordinaria non è stata concepita come una semplice rievocazione storica né come l’esaltazione di un personaggio famoso. Piuttosto, ha rappresentato un momento di incontro profondo con la figura di san Francesco, un “fratello” che ha già realizzato la sua santità. Secondo gli organizzatori e i religiosi coinvolti, l’ostensione ha voluto guidare i partecipanti a riflettere sulla passione, morte e risurrezione di Gesù, considerata un dono per la vita di ciascuno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Assisi. L’ostensione di San Francesco si conclude il 22 marzo: un’occasione unica di incontro spirituale

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