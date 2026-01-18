FLC CGIL contro i metal detector nelle scuole Fracassi | Servono più docenti e personale ATA non controllo e repressione

La FLC CGIL si oppone all'installazione di metal detector nelle scuole, ritenendo che siano strumenti di controllo che non affrontano le vere esigenze del settore. La segretaria generale Gianna Fracassi sottolinea l’importanza di investire in più docenti e personale ATA, per garantire un ambiente scolastico più sicuro ed efficace, senza ricorrere a misure repressive che rischiano di penalizzare l’atmosfera di apprendimento.

La segretaria generale della FLC CGIL Gianna Fracassi ha respinto la proposta di installare metal detector nelle scuole dopo l’omicidio di La Spezia. La dirigente sindacale ha dichiarato che “non servono metal detector, classificazioni arbitrarie di ‘scuole a rischio’, né narrazioni tossiche che richiamano etnie o alimentano paura e stigmatizzazione”. La posizione del sindacato si oppone alle misure annunciate dal Ministro Valditara che prevedono l’installazione di dispositivi di controllo nelle scuole con maggiori problematiche. Fracassi ha affermato che “servono politiche strutturali e investimenti” invece di soluzioni basate sul controllo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Valditara: "Metal detector nelle scuole più a rischio"

Il ministro Valditara ha annunciato l'intenzione di installare metal detector nelle scuole considerate a maggior rischio, coinvolgendo presidi e prefetti. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza nelle istituzioni scolastiche più vulnerabili, in risposta alle recenti preoccupazioni sollevate da alcuni dirigenti scolastici. L'obiettivo è creare un ambiente più sicuro per studenti e personale, adottando strumenti di prevenzione adeguati alle esigenze di ciascuna scuola.

Studenti accoltellati, Valditara: "Metal detector nelle scuole più a rischio"

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’introduzione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, in risposta a recenti episodi di violenza. Valditara invita la sinistra a superare i pregiudizi sul tema della sicurezza scolastica, sottolineando la necessità di interventi concreti per garantire ambienti più sicuri per studenti e personale. La misura mira a prevenire incidenti e a rafforzare la tutela nelle istituzioni educative.

