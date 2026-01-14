Sconti e agevolazioni docenti e ATA | dai trasporti anche con Carta docente all’assicurazione sanitaria dagli alimentari all’abbigliamento Il dettaglio

Nel sito del Ministero sono disponibili dal 2023 le agevolazioni dedicate a docenti, ATA, educatori e dirigenti, che includono sconti su trasporti (anche con Carta docente), assicurazioni sanitarie, alimentari e abbigliamento. Queste agevolazioni rappresentano un supporto concreto per il personale scolastico, offrendo opportunità di risparmio su diverse spese quotidiane. Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione dedicata del sito ufficiale.

In una apposita sezione del sito del Ministero il personale docente, Ata, educatori e dirigenti può già usufruire dal 2023 di agevolazioni finanziarie per l'acquisto di alcuni beni e servizi. Il Ministero si sta attivando per estendere I benefici anche ad altri settori. Il dettaglio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

