Armato di pistola giocattolo rapina la gioielleria del centro commerciale

Da riminitoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio del 6 gennaio a Rimini, una rapina si è verificata presso la gioielleria Gold Gallery, situata all’interno del centro commerciale I Malatesta. Sfruttando le basse presenze dovute alla forte nevicata, un individuo armato di pistola giocattolo ha compiuto il furto. Le forze dell’ordine sono intervenute per le indagini e per accertare eventuali responsabilità.

Ha approfittato del centro commerciale semi-deserto, a causa dell'abbondante nevicata che imperversava nel pomeriggio del 6 gennaio, per rapinare la gioielleria Gold Gallery all'interno de I Malatesta a Rimini. Il malvivente, descritto come un giovane dall'accento dell'est Europa col volto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

armato di pistola giocattolo rapina la gioielleria del centro commerciale

© Riminitoday.it - Armato di pistola giocattolo rapina la gioielleria del centro commerciale

Leggi anche: Rapina a mano armata in gioielleria: l'assalto all'interno del centro commerciale

Leggi anche: Terrore al centro commerciale: banda armata e incappucciata rapina la gioielleria

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Rapina in via Torino, 26enne tunisino minaccia un uomo con una lametta e lo deruba: arrestato; PONT CANAVESE - Rapinatore armato di pistola assalta la farmacia in piazza.

Rapina la sala slot con la pistola, poi fugge: due ragazzi lo inseguono e lo fanno arrestare - Rapina in sala slot a Rovereto: un 35enne armato di pistola giocattolo fugge, ma due ragazzi lo inseguono e lo fanno arrestare. nordest24.it

Varese, armato di pistola rapina gioielleria in corso Matteotti: in fuga con il bottino - Il colpo è avvenuto poco prima di mezzogiorno: un malvivente è entrato nel negozio, ha minacciato la donna dietro al banco e si è fatto consegnare il contenuto della cassaforte Varese, 10 settembre ... ilgiorno.it

Rovereto, i Carabinieri arrestato un rapinatore autoctono - Ieri pomeriggio, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato, in collaborazione con il Commissariato di PS, un 35enne, originario della zona, ritenuto responsabi ... ladigetto.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.