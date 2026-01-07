armato di pistola giocattolo rapina la gioielleria del centro commerciale

Nel pomeriggio del 6 gennaio a Rimini, una rapina si è verificata presso la gioielleria Gold Gallery, situata all’interno del centro commerciale I Malatesta. Sfruttando le basse presenze dovute alla forte nevicata, un individuo armato di pistola giocattolo ha compiuto il furto. Le forze dell’ordine sono intervenute per le indagini e per accertare eventuali responsabilità.

