Rapina al Malatesta di Rimini | armato di pistola minaccia la commessa della gioielleria

Il 7 gennaio 2026, una rapina si è verificata alla gioielleria Gold Gallery nel centro commerciale Malatesta di Rimini. Un uomo armato di pistola ha minacciato una commessa, causando momenti di tensione e paura. L'episodio è stato ripreso in un breve video e rappresenta un episodio di criminalità che ha coinvolto la zona centrale della città.

Rimini, 7 gennaio 2026 – Urla, gesticola, incalza e terrorizza. Sono questi i momenti concitati e immortalati in un video di pochi secondi, che ha documentato parte di una rapina avvenuta alla Gold Gallery del centro commerciale 'I Malatesta' nel pomeriggio dell'Epifania. Una rapina perpetrata da un uomo solo, entrato nel negozio con il volto coperto da una cuffia e da una sciarpa nera e occhiali, che intorno alle 14 ha approfittato delle poche persone all'interno dello shopping center a causa della bufera esterna per compiere un agguato nei confronti della commessa del negozio di gioielli dentro al centro commerciale.

