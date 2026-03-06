Il 6 marzo 2026 si sono concluse le procedure legali relative alla banda dei bancomat ad Ancona, con quattro condanne pronunciate nei confronti dei membri del gruppo arrestato il 29 luglio scorso. La banda è stata coinvolta in un assalto con esplosivo a uno sportello Atm a Marotta di Mondolfo. Le autorità hanno portato a termine il procedimento giudiziario con queste decisioni.

Ancona, 6 marzo 2026 — Si chiude con quattro condanne la vicenda della cosiddetta “banda dei bancomat”, il gruppo criminale arrestato la notte del 29 luglio scorso dopo un assalto esplosivo a uno sportello Atm a Marotta di Mondolfo (Ancona). Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha infatti accolto la richiesta di patteggiamento presentata dagli imputati, sancendo pene comprese tra i 3 anni e 10 mesi e i 4 anni e 10 mesi di reclusione. Banda del bancomat, il video del colpo all'Intesa San Paolo di Corinaldo I quattro uomini tutti residenti nella Vallesina. I quattro uomini, tutti residenti nella Vallesina, erano stati fermati in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Ancona e del Nucleo operativo di Jesi al termine di un intervento definito dagli investigatori un vero e proprio blitz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Banda dei bancomat ad Ancona, 4 condanne per gli assalti con esplosivo

Scacco alla banda dei bancomat. Assalti di notte con l’esplosivo: tre giovani arrestati e due indagatiSANT’ANGELO LODIGIANO (Lo) Maxi blitz dei carabinieri, all’alba di ieri, contro una banda specializzata negli assalti ai bancomat con l’uso di...

Sant’Angelo Lodigiano, assalti ai bancomat con l’esplosivo: maxi blitz dei carabinieri e 5 arrestiSant’Angelo Lodigiano (Lodi), 9 febbraio 2026 – Maxi blitz dei carabinieri all'alba, cinque arresti per assalti ai bancomat con esplosivo.

