Le forze dell’ordine hanno arrestato cinque persone tra Casavatore e Agerola, sospettate di aver preso parte a furti e ricettazione di denaro. Gli agenti hanno messo in campo controlli intensi dopo le esplosioni di alcuni bancomat avvenute nelle scorse settimane. Le indagini continuano per chiarire eventuali collegamenti tra gli episodi e le persone fermate.

A seguito degli episodi di esplosioni di ATM, verificatisi nelle scorse settimane, è stato predisposto un corposo dispositivo di controlli interforze nei comuni interessati e in quelli limitrofi, nell’ambito del quale gli agenti della Polizia di Stato e nello specifico delle Squadre Mobili di Napoli e Caserta, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri del Nucleo Investigativo Castello Di Cisterna, della Compagnia di Castellammare e del Gruppo di Torre Annunziata hanno tratto in arresto 5 soggetti, di età compresa tra i 22 e i 55 anni, per furto aggravato in concorso; gli stessi sono stati, altresì, denunciati per ricettazione e per deposito di materie esplodenti senza licenza dell’autorità e senza le prescritte cautele. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Assalti ai bancomat tra Casavatore ed Agerola: arrestate cinque persone per furto e ricettazione

I carabinieri di Taranto hanno arrestato cinque persone coinvolte in diversi assalti ai bancomat con l'esplosivo.

I Carabinieri di Taranto hanno arrestato cinque persone sospettate di far parte di un'organizzazione che ha preso di mira i bancomat nel salernitano.

