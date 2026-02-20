Ascolti tv ieri giovedì 19 febbraio chi ha vinto tra Don Matteo Striscia la Notizia Masterchef e Olimpiadi
Giovedì 19 febbraio, gli ascolti televisivi hanno mostrato le preferenze del pubblico tra diversi programmi. Don Matteo 13 ha registrato il maggior numero di spettatori, superando Striscia la Notizia, Masterchef e le Olimpiadi. La scelta degli italiani si è concentrata sui personaggi del sacerdote interpretato da Terence Hill, che ha attirato molti telespettatori. La serata si è conclusa con un netto vantaggio per la fiction rispetto agli altri programmi in onda. I dati di ascolto confermano come le serie tv italiane continuino a mantenere un buon seguito.
La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 19 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), davanti all’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere davanti a Olimpiadi (Rai 2) e Striscia la Notizia (Canale 5). Ai piedi del podio Piazzapulita (La7), Splendida Cornice (Rai 3), Mission Impossible (Italia 1), Dritto e Rovescio (Rete 4), Masterchef (Sky Uno), Only Fun Comico (Nove), Celtic-Stoccarda (Tv8).🔗 Leggi su Virgilio.it
