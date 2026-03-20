Ascolti TV | Giovedì 19 Marzo 2026 Don Matteo chiude al rialzo 23.3% Forbidden Fruit cala al 12.1%

Nella serata di giovedì 19 marzo 2026, su Rai1, Don Matteo 15 ha registrato una quota di ascolti di circa 3.875.000 spettatori, equivalenti al 23,3%. Nel frattempo, Forbidden Fruit ha ottenuto il 12,1% di share. La programmazione televisiva di quella sera ha visto queste due produzioni protagoniste in termini di ascolti.

Nella serata di ieri, giovedì 19 marzo 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.875.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.788.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 610.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Che bella giornata incolla davanti al video 1.278.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 943.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 761.000 spettatori (5.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 914.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 Europa League – Aston Villa-Lille ottiene 384.000 spettatori (2%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 444. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 19 Marzo 2026. Don Matteo chiude al rialzo (23.3%), Forbidden Fruit cala al 12.1% Articoli correlati Ascolti TV | Giovedì 8 Gennaio 2026. Don Matteo 24.8%, Forbidden Fruit al 12.3%Nella serata di ieri, giovedì 8 gennaio 2026, la sfida del prime time ha visto Don Matteo 15 su Rai1 dominare con 4. Ascolti TV | Giovedì 15 Gennaio 2026. Don Matteo domina (23%), Forbidden Fruit al 13.1%Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Aggiornamenti e notizie su Don Matteo Temi più discussi: Ascolti tv ieri (12 marzo): Raoul Bova non sbaglia, Belén rinasce dopo il flop, sfida all'ultimo sangue tra De Martino e Gerry Scotti; Ascolti tv ieri giovedì 12 marzo chi ha vinto tra Don Matteo, Pechino Express, Ore 14, Del Debbio e Formigli; Don Matteo 15, stasera l'ultima puntata su Rai 1: le anticipazioni del 19 marzo; Ascolti TV ieri sera, 12 marzo 2026: chi ha vinto tra Don Matteo e Forbidden Fruit?. Ascolti tv giovedì 19 marzo: Don Matteo, Forbidden FruitAscolti tv 19 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv del 19 marzo, Don Matteo 15 chiude al top. De Martino-Scotti senza treguaDon Matteo 15 su Rai 1 ha chiuso la stagione con successo. Stefano De Martino non tollera altre sconfitte contro Gerry Scotti: i dati di ascolto tv. dilei.it Finita adesso la puntata di "Don Matteo 15" Vi è piaciuto questo finale di stagione - facebook.com facebook GIONA L'UOMO CHE SEI #DonMatteo15 x.com