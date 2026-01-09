Ascolti TV | Giovedì 8 Gennaio 2026 Don Matteo 24.8% Forbidden Fruit al 12.3%

Nella serata di giovedì 8 gennaio 2026, il prime time televisivo ha visto Don Matteo 24,8% su Rai1, confermando il suo successo. Al secondo posto, Forbidden Fruit ha ottenuto il 12,3%. La programmazione ha offerto una serata di intrattenimento variegato, con ascolti che riflettono le preferenze del pubblico televisivo in questa stagione.

Nella serata di ieri, giovedì 8 gennaio 2026, la sfida del prime time ha visto Don Matteo 15 su Rai1 dominare con 4.159.000 spettatori (24,8%). Su Canale5, Forbidden Fruit ha raccolto 1.822.000 spettatori (12,3%). Su Rai2, Ore 14 Sera ha intrattenuto 818.000 spettatori (6%), mentre su Italia1, Harry Potter e l'Ordine della Fenice ha interessato 1.123.000 spettatori (6,4%). Su Rai3, Moonage Daydream ha registrato 350.000 spettatori (1,9%), Rete4 con Dritto e Rovescio 873.000 spettatori (6,4%), e La7 con Piazzapulita 1.022.000 spettatori (7,1%). Tra gli altri canali, Tv8 con La maschera di Zorro ha totalizzato 354.

