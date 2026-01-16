Ecco l'introduzione richiesta: Nella serata di giovedì 15 gennaio 2026, su Rai1, Don Matteo 15 ha registrato circa 3,86 milioni di spettatori, con una quota di mercato del 23%. Al secondo posto, Forbidden Fruit ha ottenuto il 13,1% di share. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico televisivo nella serata, evidenziando la leadership del programma con uno share consistente.

Nella serata di ieri, giovedì 15 gennaio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 ha interessato 3.859.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit ha conquistato 1.792.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 732.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 incolla davanti al video 1.023.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.006.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 869.000 spettatori (6.6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 782.000 spettatori e il 5.5%. Su Tv8 Armageddon – Giudizio finale ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti TV | Giovedì 15 Gennaio 2026. Don Matteo domina (23%), Forbidden Fruit al 13.1%

